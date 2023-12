Esce dal carcere e ci ritorna subito. Ha tentato di investire il padre

E’ uscito dal carcere mercoledì scorso dopo tre mesi con l’obbligo impartito dal giudice di farsi curare in psichiatria perché socialmente pericoloso. Ma al dipartimento di salute mentale di Pesaro, dove ha bussato il giorno dopo la scarcerazione su insistenza dell’avvocato, gli hanno detto di no: "L’ordine del giudice non è chiaro". Così un 42enne di Gradara è tornato a casa e poche ore dopo ha cercato di investire il padre 70enne con l’auto perché lo ritiene responsabile dei suoi guai giudiziari. Una tesi del tutto inventata. All’arrivo dei carabinieri su chiamata del genitori, il 42enne ha di nuovo reagito come in precedenti due occasioni, ed è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Portato in tribunale, ieri il giudice ha convalidato l’arresto disponendo per il 42enne la carcerazione immediata a Villa Fastiggi in attesa del processo per direttissima fissato per il 18 dicembre prossimo. Nel frattempo, il dipartimento di salute mentale ci aveva ripensato inviando all’avvocatessa di fiducia del 42enne, Silvia Pierini, una disponibilità per prendersi in carico il paziente definito da una perizia con una capacità di intendere e volere fortemente scemata e con l’esigenza di essere sottoposto ad una terapia disintossicante da alcool attraverso il servizio del sert. Ma prima di leggere questa disponibilità, l’uomo si è messo di nuovo nei guai cercando di investire il padre. Proprio per questo, riceverà a breve anche l’imputazione di tentato omicidio il che aumenterà il suo debito con la giustizia. Ha già patteggiato nell’agosto scorso 10 mesi di reclusione per aver fratturato il naso al comandante dei carabinieri della stazione di Gabicce mare, e ora il conto è destinato ad allungarsi.