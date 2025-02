Esce di strada con la macchina e finisce nel terreno sottostante

E’ uscito di strada con l’auto finendo nel terreno sottostante. E’ quanto accaduto ieri mattina intorno alle 11 in via Apsella. L’incidente ha richiesto l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco che hanno collaborato con il personale del 118 per soccorrere la persona che, all’arrivo degli uomini del soccorso, era già fuori dal veicolo, una Volkswagen. I vigili del fuoco hanno poi messo in sicurezza il mezzo. Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti i carabinieri che hanno effettuato gli accertamenti di rito e la polizia locale. La persona che si trovava all’interno del mezzo è stata soccorsa con l’ambulanza del 118 e condotto in ospedale.