Esce di strada e cappotta. Ferito un 24enne

E’ stato trasportato all’ospedale di Ancona in eliambulanza un 24enne che ieri, poco dopo le 19, è rimasto vittima di un incidente stradale lungo la 424 Della Valcesano, tra San Michele al Fiume e Pianaccio, nel territorio di Mondavio. Il giovane, di San Lorenzo in Campo, viaggiava a bordo della sua Fiat Panda in direzione mare-monte, quando pochi metri prima del ponte sul torrente Rio Maggio è uscito di strada finendo per capottare a ridosso del manufatto, con l’auto rimasta capovolta (in foto). Sul posto, oltre all’elisoccorso, la polizia locale associata ‘Media Valcesano’, occupatasi dei rilievi di legge, e i vigili del fuoco (la macchina era a metano). Il ragazzo, uscito dall’auto da solo e rimasto sempre vigile, non sarebbe in pericolo di vita.

s.fr.