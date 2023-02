Esce di strada e finisce nel dirupo Lo ritrovano solo 12 ore più tardi

Un sessantenne ha trascorso 12 ore al buio e al gelo dopo essere finito con l’auto (foto)in una scarpata, accanto al fiume Teva. È successo lunedì sera lungo la strada che collega Valle di Teva, frazione di Monte Cerignone, e Bronzo, frazione di Sassocorvaro Auditore. A trovarlo, alle 7.30 della mattina seguente, due residenti. L’uomo, portato via in eliambulanza dopo l’intervento di 118 e vigili del fuoco, si è poi ripreso. "Se n’è accorta una mia amica che tiene sempre il finestrino un po’ aperto, perciò, passando, l’ha sentito gridare - spiega Yuri Amadori, uno dei due soccorritori -. Io arrivavo dalla direzione opposta e lei mi ha fermato per cercare la persona che chiedeva aiuto. L’uomo ci ha spiegato di trovarsi lì dalla sera precedente, dopo essere finito fuori strada da solo. Una volta ripresosi, era uscito dal finestrino, tentando di raggiungere delle luci viste in lontananza, ma, non riuscendo ad attraversare il roveto che aveva di fronte, si era dovuto fermare lì, nel roveto, per la notte. Nel guadare il fiume, si è bagnato e ha perso le scarpe: quando lo abbiamo trovato la temperatura era di -6 gradi ed era in ipotermia". Non vedendolo rientrare, la famiglia aveva dato l’allarme e il malcapitato 60enne ha detto ad Amadori di aver scorto una pattuglia passare ma di non esser stato visto. Nell’impatto ha pure perso il cellulare, tuttavia non avrebbe comunque potuto chiedere aiuto: in quella zona, per diversi chilometri, non c’è segnale. "Questo è un problema che denunciamo da anni – dice Amadori – serve un ripetitore al più presto"

Nicola Petricca