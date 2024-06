Esce fumo dal quadro elettrico del condominio

Quando il fumo ha cominciato a fuoriuscire al quadro elettrico, i residenti del condominio hanno pensato al peggio e hanno chiamato i vigili del fuoco che sono prontamente intervenuti scongiurando il peggio. Attimi di paura ieri in un palazzo di via Sirolo, nei pressi della Tombaccia, dove nella mattinata è cominciato a uscire fumo da un quadro che regola l’elettricità dello stabile. Una situazione di potenziale pericolo che ha provocato l’immediata richiesta di aiuto dei residenti e l’intervento dei vigili del fuoco che erano sul posto nel giro di pochi minuti, anche perché lo stabile è ubicato a poca distanza dalla caserma dei pompieri. I quali, una volta giunti sul posto, hanno messo in sicurezza il quadro ed evitato il rischio che le fiamme divampassero. Tutto sotto controllo e danni limitati grazie alla prontezza del residenti e alla tempestività dei pompieri.