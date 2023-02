Esce in strada brandendo la pistola "Stavo dando la caccia ai ladri"

Momenti di incredulità e anche di paura, nel tardo pomeriggio di venerdì, a Lucrezia, per la presenza di un uomo in strada con una pistola in mano. Erano circa le 17,30 quando i carabinieri di Colli al Metauro, competenti territorialmente, e gli angenti della polizia locale di Cartoceto sono stati avvertiti che una persona stava girando nella zona vicina al campo sportivo impugnando un’arma. Le forze dell’ordine sono intervenute immediatamente, trovando un 45enne del posto che in effetti aveva con sé una pistola.

L’uomo, che sembra svolgere la professione di guardia giurata e sarebbe quindi legittimato a possedere armi, avrebbe riferito ai miliari e ai vigili urbani arrivati sul posto che c’erano stati dei ladri nella sua abitazione e che lui stava cercando di rintracciarli. In realtà, dalle successive verifiche non sono emersi elementi che potessero avvalorare un furto o un tentativo di tale reato nella sua casa. E, alla fine, l’intervento dei carabinieri, agli ordini del luogotenente Antonello Pannaccio, si é concluso con il ritiro, a scopo precauzionale, delle armi in possesso dell’uomo, nei confronti del quale, comunque, non è stata emessa alcuna denuncia.

Va detto che ieri l’episodio ha avuto una vasta eco su Facebook, con diversi post piuttosto allarmistici, innescati da un messaggio pubblicato di prima mattina sulla pagina ‘La mia Colli al Metauro’ in cui era scritto: "Qualcuno sa qualcosa in più di quell’uomo che minacciava con una pistola a Lucrezia? Mio figlio mentre tornava a casa insieme ad altri amici e ad una mamma che li accompagnava in macchina dopo l’allenamento di calcio si è trovato di fronte a questo pazzo che puntava la pistola verso di loro".

Probabilmente una visione parzialmente distorta della realtà, o comunque da approfondire, perché al momento non è emerso che il 45enne abbia puntato l’arma da fuoco contro alcuno, ma certo, vedere una persona per strada, senza uniforme, che ha una pistola in mano è di per sé una scena piuttosto scioccante, capace di far scaturire i peggiori pensieri, specie in questi giorni, con la nostra provincia sconvolta da un barbaro omicidio.