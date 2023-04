"Esclusi dalla squadra perché stranieri". "No, decisione solo tecnica"

"Hanno cacciato dalla squadra solo noi 4, gli unici stranieri. Per quanto mi riguarda, posso ammettere qualche mia sbadatezza, ma secondo noi c’è un fondo di razzismo in questa decisione". A lanciare l’accusa pesante è uno del poker di ex giocatori, Amin Sabik, di 24 anni, di Fano, attaccante esterno. Nel mirino, c’è la squadra di calcio Tavernelle e la sua dirigenza. "Sono arrivato al Tavernelle, dopo essermi allenato con la Nuova Real Metauro, a novembre 2022 – racconta Amin – e da subito ho sentito la differenza con l’altra squadra. Già negli spogliatoi il clima non era dei migliori. Comunque, nel giro di poco mi fanno scendere in campo. Apprezzano il mio talento e mi danno la possibilità di giocare. Poi però accade qualcosa". Si tratterebbe dell’allenamento in vista di una partita importante. "Spostano l’orario dalle 19.15 alle 18.30 – continua – e io arrivo alle 19.15. Ho sbagliato, chiedo scusa, ma il mister decide di non farmi giocare come titolare. Poi mi fa entrare in campo, ma mi arretra a terzino. Capisco che è arrabbiato. A fine partita chiedo spiegazioni e mi dice che devo stare zitto. Fatto sta che martedì scorso, il presidente e gli altri dirigenti convocano me e gli altri tre stranieri, Clinton Nwakire, Soren Azalian e Sier Thiam, e ci mandano fuori dalla squadra, a 5 partite dalla fine del campionato. Per noi non è un caso".

Replica il presidente della società, Giovanni Sambuchi: "Quest’accusa mi offende. La decisione di esonerarli è solo tecnica e per il loro comportamento non consono. Poi sono tutti e 4 italiani, tirano fuori la storia degli stranieri per montare la polemica. Che non accetto. Da noi gli stranieri ci sono sempre stati".

e. ros.