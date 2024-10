Escrementi sotto i portici. La battaglia di piazza Redi

Prosegue la battaglia degli abitanti di piazza Redi contro gli escrementi dei cani lasciati a terra, sotto i portici della zona, da padroni poco civili ed inosservanti delle regole. Un problema molto sentito da chi abita nei condomini che si affacciano sulla piazza, tanto che già alcuni mesi fa, una residente aveva segnalato lo scempio. In seguito a quella prima segnalazione, erano intervenuti i vigili urbani per verificare la situazione ed eventualmente sanzionare i trasgressori delle regole, ma dopo poco tutto è tornato come prima.

"Purtroppo la situazione dei portici di piazza Redi è rimasta invariata – spiega Ilaria, che si fa portavoce di oltre una decina di residenti in più condomini che affacciano su via Galilei -. Anzi, con le piogge, possiamo dire che è addirittura peggiorata. La puzza che si sente dai portoni fino alla strada è pungente e la situazione è davvero vergognosa". Come lei stessa aveva ricordato in precedenza, gli abitanti del quartiere avevano avviato anche una raccolta firme per portare l’attenzione sul problema, affiggendo anche cartelli in zona per chiedere ai padroni dei cani di raccogliere i loro bisogni, un obbligo tra l’altro che è stabilito per legge.

"Purtroppo non sono valsi a nulla – aggiunge – e i padroni più incivili che portano a spasso i cani hanno un atteggiamento di sfida nei confronti di chi abita come me in via Galilei, nel senso che, non curanti del fatto di essere da noi osservati, si fermano tranquillamente sotto i portici dando il tempo ai loro cani di annusare i pavimenti e le colonne ormai intrise di urina e non solo, aspettando di contribuire con le loro azioni allo scempio che si è creato". Il portico di piazza Redi, come ricorda la residente, è di proprietà privata ad uso pubblico: "Noi condomini già paghiamo una somma maggiore per la pulizia del pavimento antistante il portone – dice -. Consapevoli del fatto che all’inciviltà non c’è rimedio e considerato di essere stati completamente ignorati dalla Polizia Municipale a cui avevamo chiesto aiuto nel fare rispettare le regole, chiediamo che Marche Multiservizi venga almeno una volta a settimana con mezzi idonei a pulire tutta la pavimentazione dei portici e di piazza Redi". E conclude: "Se così non fosse – dice - altro che Pesaro Capitale della Cultura. Saremmo sempre più capitale dell’inciviltà".

Alice Muri