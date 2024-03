Escursione per scoprire le cascate d’acqua

Una bella escursione di media difficoltà per domenica proposta dal Centro Educazione Ambientale del Monte Nerone e dall’Ecomuseo del Montefeltro, in accordo col Comune di Piobbico, come attività conclusiva tra quelle che si svolgeranno per tutta la settimana in corso, nell’ambito del periodo che “Pesaro città della Cultura“ ha riservato al paese di Piobbico. L’escursione si svolgerà nelle due vallate che caratterizzano il versante nord ovest del Nerone, ovvero il Rio Vitoschio e il fosso del Mulino della Carda. Si tratta di uno dei percorsi escursionistici più noti e frequentati non solo delle Marche, ma dell’intero Centro Italia. "Tutto il percorso – fanno sapere gli organizzatori – è caratterizzato da estesi boschi, pareti rocciose incombenti, ruderi antichissimi e torrenti spumeggianti. Di grande interesse gli aspetti geologici, con la presenza di giacimenti fossiliferi e la morfologia. Ma la parte più sorprendente del percorso (e di notevole interesse scenografico) sono le numerose cascate, ora cariche d’acqua e in alcuni casi alte decine di metri. L’escursione ha la sua conclusione poco dopo aver attraversato lo spettacolare passaggio de “Le Porte“. Prenotazioni: whattsapp o sms al 339 4646106 entro le 12 di sabato, specificando nome e cognome, telefono e numero partecipanti. Sarete rapidamente ricontattati".

Amedeo Pisciolini