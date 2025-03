Escursione-viaggio sulle vie dell’acqua nel cuore della montagna

La data dell’escursione, una delle più suggestive del nostro entroterra, è ancona lontana (25 aprile) ma chi non vorrà perderla farà meglio a prenotarsi prima possibile. "Nel giorno della Liberazione e nell’ambito di Camminare in Appennino (storica manifestazione che quest’anno compie 30 anni) - fa sapere la Macina Ambiente che organizza l’evento - proponiamo un "itinerario delle acque". Si tratta di un’escursione facile e molto divertente per tutti, specie per i bambini (oltre i sei anni), grazie al passaggio sui vari guadi (tranquilli, con sassi fissati al fondo) sul torrente, nella parte iniziale del percorso. L’escursione verrà condotta dalle guide Gae della Macina Terre Alte e si svolgerà all’interno della valle del Fosso dei Tacconi, tra acque limpide, boschi e piccole cascate. Si attraverserà anche il "Bosco per Sempre Regina", un’area boschiva acquistata pochi anni fa da un gruppo di amici (di tutto il Pesarese e della Valtiberina) che, unendo le forze hanno acquistato un intero, vasto bosco, al solo scopo di lasciare il territorio alla libera evoluzione e a disposizione "del popolo", degli escursionisti e amanti della natura soprattutto". L’escursione prevede la risalita di un torrente, su un fondovalle quasi privo di dislivelli, se non i cento metri necessari per salire sull’altopiano dal quale si torna verso Apecchio. La guida di questo week end sarà Aldo L.Cucchiarini. Le escursioni di Camminare in Appennino sono organizzate dai Cea (Centri di Educazione Ambientale) e dall’Ecomuseo del Montefeltro. Particolare attenzione viene dedicata da questa edizione al particolare contesto creatosi in seguito al riconoscimento ottenuto dalla città di Pesaro quale "capitale della Cultura 2024". Per partecipare all’escursione è necessario un abbigliamento adatto e l’invio di un messaggio whattsapp o di un sms al 339 4646106.

Amedeo Pisciolini