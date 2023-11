Escursionista cade dal sentiero, recuperato con l’elicottero dei pompieri

Piobbico (Pesaro e Urbino), 19 novembre 2023 – Paura stamane verso le 10 lungo i sentieri del monte Nerone, in particolare alle Balze della Penna. Qui un escursionista che si trovava insieme ad altri ha perso l’equilibrio ed è scivolato per quattro o cinque metri fratturandosi con molta probabilità una spalla.

L’impossibilità per lui di muoversi, ha fatto sì che venissero mobilitati sia i vigili del fuoco di Cagli e di Pesaro sia il Cai oltre ad un elicottero dei vigili del fuoco di Arezzo, chiamato malgrado il vento che soffiava in cima, perché rappresentava l’unico modo per issare in superficie il malcapitato. Un’operazione che si è definita intorno alle 13 con l’affidamento dell’escursionista ai sanitari.

Sono frequenti gli interventi per cause di questo tipo lungo i sentieri del monte Nerone, molto conosciuti e apprezzati dagli escursionisti ma anche pericolosi per smottamenti e precipizi.