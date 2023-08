Escursionista salvata sul colle San Bartolo, si era sentita male sul sentiero

Pesaro, 21 agosto 2023 – I vigili del fuoco sono intervenuti questo pomeriggio sul San Bartolo per soccorrere una donna colta da malore mentre stava percorrendo il sentiero n.154, all'altezza di Santa Marina alta. Sul posto la squadra di vigili del fuoco di Pesaro, con il supporto il personale Speleo Alpino Fluviale e l’elicottero Drago 53 del reparto volo di Arezzo.

Raggiunta la donna, insieme al personale del 118, e trasportata a bordo dell’elicottero in barella per il trasporto all’elisuperfice di Pesaro e da qui in ambulanza all'ospedale di Pesaro. La donna non è grave. È intervenuto sul posto anche il soccorso alpino.