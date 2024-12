Escursionista soccorso sul monte Catria, era assieme al suo cane

Pesaro, 26 dicembre 2024 – Escursionista soccorso e portato in salvo, insieme al suo cane, a Cantiano. I vigili del fuoco sono intervenuti nel primo pomeriggio per soccorrere un ragazzo ed il suo cane nella zona della croce del monte Catria.

A causa della nebbia e delle condizioni avverse l’escursionista ha perso l'orientamento e di conseguenza la traccia del sentiero. La sala operativa dei vigili del fuoco di Pesaro e Urbino ha localizzato la posizione e contattato telefonicamente il ragazzo chiedendogli di attendere i soccorsi in una posizione ben specifica, fornendogli le coordinate.

Il ragazzo, raggiunto da un operatore del soccorso alpino che si trovava in zona, è stato portato in un rifugio montano. Si sono quindi attivate la squadre di Cagli e la squadra Saf (Speleo Alpino Fluviale) di Pesaro che, in collaborazione con il soccorso alpino, hanno aiutato il malcapitato a raggiungere il fondovalle. L'escursionista risulta essere in buone condizioni mentre il cane, stremato, è stato trasportato per alcuni tratti a spalla.