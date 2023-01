Escursionisti cagliesi: si rinnova il mito della società “Faum“

Si terrà oggi come accade da circa un secolo e mezzo, il tradizionale Pranzo Sociale della più antica associazione della città. Una lunga tradizione che si ripete il giorno dell’Epifania dei numerosi soci di una associazione inizialmente denominata “Faum“ e in seguito divenuta “Club Escursionisti Tito Clementi“. La Faum fu fondata nella seconda metà dell’800 insieme ad altre associazioni di città umbro marchigiane a ridosso dell’Appennino e significava con la sua denominazione Federazione Escursionisti Umbro Marchigiane.

Da Fabriano a Gualdo Tadino, Gubbio fino a Cagli erano diverse le sedi anche nei piccoli centri che nelle finalità dei club prioritarie erano le escursioni a piedi e maxi raduni sulle varie vette dell’Appennino centrale. Molti erano i soci che con la loro passione per le escursioni in montagna, raggiungevano a piedi con faticose marce le montagne in varie occasioni stagionali come ad esempio per le particolari fioriture primaverili, i festeggiamenti nelle giornate dei patroni o per il Ferragosto. Con il passare dei decenni anche a Cagli la Faum cambiò nome divenendo “Club Escursionisti“ con dedica al socio onorario Tito Clementi e mantiene tale nome. Anche le finalità e le iniziative del gruppo sono molto cambiate e alle faticose camminate in montagna sono state preferite molte gite sociali in pullman ma sempre in località montane e lontane dell’Appennino o come ad esempio nelle Dolomiti, Val d’Aosta ed anche all’estero. È stata anche l’unica associazione cagliese che a Frascati ha onorato la memoria del Magnifico Rettore dell’Universita La Sapienza di Roma e Deputato Cagliese Angelo Celli.

Mario Carnali