Esempi di moda che hanno fatto storia

· Abito del duca Francesco Maria I della Rovere (1538)

Composto da due pezzi: un giubbone di raso di seta cremisi, che è una specie di giacchetto corto, e le braghe di velluto di seta nero, ovvero dei calzoni che arrivano sopra il ginocchio. Sopravvesti e calze sono andate perdute. Le braghe sono particolarmente importanti perché rappresentano un esempio di evoluzione tra la calzabraga, che era più lunga, e successive braghe corte. Hanno dei tagli diagonali tipici della moda dell’epoca che fanno vedere la fodera.

· Abito di Giulia da Varano (1547)

È costituito dalla “camora“, la veste di base femminile. Divisa in due parti: busto con maniche e gonna. Di colore chiaro, è in seta, a righe. Il corpetto è rigido grazie a delle pezze di lino irrigidite. L’abito è molto simile a quello raffigurato nel ritratto che le fece Tiziano. Si è conservata anche una calzatura in seta.

· Abito di Giulio della Rovere (1578)

Consta di quattro capi: un giubbone rosso con bottoni, le braghe alla sivigliana a mezza coscia in seta rossa, le calze alte quanto la gamba realizzate a maglia (senza cuciture) e al di sopra di essi l’abito talare in seta rossa aperto sul davanti, ampio, con tasche laterali.