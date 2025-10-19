Esibizioni di moto in spiaggia: polemiche, non solo degli ambientalisti

Domenica all’insegna delle due ruote, con un’inversione di tendenza. Tavullia, nota terra dei motori, stavolta riduce la velocità e punta ancora una volta, dopo l’inaugurazione in estate di una nuova rete sentieristica, a valorizzare il territorio. Gabicce Mare, porta del parco regionale del San Bartolo e vocata a un turismo slow, apre invece la sua spiaggia al rombo dei motori delle moto da enduro e alle iniziative del Rally delle Marche. L’altro giorno a Gabicce Mare ha preso il via l’iniziativa che fino ad oggi, con partenza e arrivo a piazza Valbruna a Gabicce Monte, offre la possibilità di effettuare percorsi di diversa lunghezza lungo le strade dell’entroterra, sia sterrate sia su asfalto, con passaggi anche sulla spiaggia. E proprio alle tecniche di guida sulla sabbia, con il supporto del pilota Gio Sala e degli ospiti Cesare Zacchetti e Alex Zanotti è stato dedicato l’altro pomeriggio un evento a pagamento, riservato a una quarantina di partecipanti, che ha fatto discutere.

"La spiaggia è un luogo dove la naturalità si esprime al massimo – sostiene Sauro Pari, direttore di Fondazione Cetacea che si occupa di difesa delle tartarughe, dei cetacei e del mare Adriatico –. E’ uno spazio super sfruttato in estate, quando per questo la sua attività biologica si riduce. Da qui la necessità di lasciare alla spiaggia il tempo per rigenerarsi. Se questo non avviene si genera un processo pericoloso che causa un impoverimento dell’ecosistema. Pertanto passare con le moto sulla spiaggia fuori stagione è fortemente dannoso. Sono iniziative che andrebbero evitate e che purtroppo, dopo la pausa del Covid, stanno ritornando. Speriamo che i nuovi piani spiaggia possano essere occasione per trovare la compatibilità tra l’attività umana e la natura, che adesso troppo spesso manca".

Obiezioni si levano anche per quanto riguarda la ricaduta sul turismo. "Eventi di questo tipo non portano ad alcuna valorizzazione turistica – dice Angelo Serra, presidente del gruppo albergatori multiservizi –, fanno solo danno. La logica del ‘tanto basta far qualcosa’, senza una visione e una strategia, non porta niente di buono". Nella logica del turismo slow, Tavullia invece ospiterà oggi la decima edizione della Cicloturistica in Mountain bike, iniziativa non competitiva organizzata dal Comune in collaborazione con la proloco Fogliense, che invita a trascorrere una giornata all’aria aperta alla scoperta del territorio e dei suoi paesaggi. Il ritrovo è fissato per le 8 a Padiglione (davanti al bar Luc.Ale), dopo mezz’ora la partenza lungo un percorso di 45 chilometri.

Beatrice Grasselli