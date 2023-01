Esondato il Biscubio ad Apecchio

Esodato ieri il Biscubio ad Apecchio, con la portata salita di 4 metri. Allagata in parte la zona artigianale, che è più bassa rispetto al paese. Intanto la pioggia dell’altra notte e di ieri ha creato nuovi disagi, soprattutto nelle zone già colpite dall’alluvione del 15 settembre scorso, come Cantiano. "Sono bastati 20 minuti di pioggia intensa per evidenziare la pericolosità di un territorio fragile - ha detto il sindaco di Cantiano Alessandro Piccini – compromesso nella sua integrità funzionale e quindi nella sua sicurezza, che non è in grado di ricevere eventi metereologici improvvisi e consistenti. L’alluvione del 15 settembre scorso ha lasciato danni enormi che necessitano di interventi urgenti, e la mancata regimentazione delle acque nei campi, l’assenza di adeguati argini negli alvei dei fiumi, l’assenza di cunette di raccolta delle acque, la completa ostruzione di chiavicotti e tombini, oltre alla completa otturazione di alcune reti fognarie aumenta il pericolo".

am.pi.