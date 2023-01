Esonero dai pagamenti per gli studenti alluvionati

Sostegni agli studenti universitari. Come già avvenuto in altre occasioni, e più recentemente con il Covid, l’Università di Urbino ha messo in campo degli aiuti per il pagamento delle tasse. L’ultimo quello rivolte agli iscritti provenienti dalle zone colpite dall’alluvione. Ne abbiamo parlato con Simona Malucelli, responsabile de Settore Segreterie Studenti.

"A seguito degli eventi meteorologici di gravissima intensità che hanno colpito le Province di Pesaro-Urbino e Ancona il 15 settembre 2022, l’Università degli studi di Urbino ha deciso di esonerare dal pagamento del contributo omnicomprensivo (sono esclusi l’imposta di bollo e la tassa regionale per il diritto allo studio universitario) le e gli studenti, con Isee Università inferiore o uguale a 30mila euro e colpiti dall’alluvione. Le persone interessate dovranno presentare una richiesta di esonero allegando la documentazione a dimostrazione del disagio personale eo economico subito. Le domande saranno valutate dalla Commissione di Ateneo appositamente incaricata. Consigliamo di presentare la richiesta entro il 15 gennaio 2023 per poter accedere subito all’esonero, ma è possibile farlo anche successivamente, perché entro marzo 2024. Per informazioni è possibile contattarci tramite il sito : helpme.uniurb.it".

Oltre al Covid ci sono state iniziative simili in passato, magari per calamità che hanno avuto luogo in altre aree d’Italia? "Sì, e sempre per calamità che hanno colpito la nostra Regione come il terremoto del 2017 e l’alluvione di Senigallia del 2014".

Quanti sono gli studenti dei corsi di laurea e lauree magistrali proventi dalle zone colpite, come Cantiano e Senigallia?

"E’ difficile quantificare quante persone potranno avere accesso all’esonero perché la zona dell’alluvione è molto più ampia dei soli Comuni di Cantiano e Senigallia, che pure sono senz’altro quelli in cui si sono verificati i danni maggiori. Per questo abbiamo verificato con Provincia e Regione i Comuni ufficialmente colpiti e abbiamo anche inviato una email a tutte e tutti gli studenti di quelle zone, per informare di questa iniziativa. Verificheremo poi, sulla base dei documenti che ci verranno presentati, le reali situazioni di disagio perché siamo anche consapevoli che nello stesso Comune ci sono persone che, fortunatamente, non hanno subito danni".

Oltre a questa iniziativa, sta per iniziare il secondo semestre a UniUrb. Facciamo un bilancio di questo anno accademico?

"Il primo semestre ha visto una presenza di studentesse e studenti che ha riportato alla frequenza delle aule pre-pandemica ma con una maggiore organizzazione relativa alle sedute, grazie al fatto di avere continuato ad utilizzare la prenotazione del posto. In questi anni abbiamo lavorato molto e continuiamo a farlo per rispondere sempre meglio alle esigenze di spazi per le lezioni e per studio che nascono all’interno dei diversi corsi di studio, garantendo il più possibile, grazie alla calendarizzazione centralizzata, aule adeguate per tutte e tutti i nostri studenti. A breve inoltre avremo tre nuove aule di grandi dimensioni nella zona del Petriccio. Iniziamo così il secondo semestre con un calendario didattico già uscito in anticipo a dicembre e ci aspettiamo alti livelli di frequenza anche nei prossimi mesi".

Francesco Pierucci