Espadrillas e zenzero ed è subito estate

’Situazione-tipo’ di questi periodi aprendo un giornale alle pagine di costume o sfogliando i magazine di moda: "il must dell’estate", "che estate sarebbe senza…". Oppure, "un’estate a prova di meteo". Nell’ordine le proposte sono: espadriallias, cappelli in tela e paglia, solari, cosa indossare in spiaggia e i rossetti aranciati e opachi perfetti sotto il sole. Ok, ma qualcuno di voi in spiaggia è già riuscito ad andarci? Me lo sto chiedendo. Già avevo iniziato a pensare, proprio ora che sto scrivendo con in sottofondo un tipico e ormai puntuale temporale estivo, che forse acquistando in netto anticipo le creme solari potessi aver infastidito Elio.

Comunque in attesa che Zeus se ne vada un po’ in vacanza lo confermo, questa è la vera stagione delle espadrillas. A patto, però, che siano in corda e lino, la proposta colore è molto calma: tortora, crema o cachi se si vuole trasgredire. Per l’uomo c’è il blu navy. Invece le scarpe da sera e le sneakers sono spinte da colori fluo e in alcuni casi da piume.

Poi è così che al quindicesimo fulmine che le nuvole scompaiono e puff, arriva sole. Arriva anche il ricordo che sì, in effetti, ancora è primavera. Ancora per quattordici giorni.

"Il valzer dei traditori" di Rosa Teruzzi edito da Sonzogno, è il libro di questa settimana. L’ultimo capitolo delle Miss Marple del Giambellino ci porterà in una nuova indagine sullo sfondo di una estate che, da otto libri, è caratterizzata dalla pioggia.

Per questa fine di primavera un po’ frizzantina sarebbe semplice pensare ad un profumo umido, il senso di pioggia di quando esce da casa che ci trasporta, in uno spruzzo, nel sottobosco. Ma no, non cadiamo nel banalissimo e nell’autocommiserazione. Quindi? Prendiamo dello zenzero, fresco e aspro, frizzante con un tocco di vaniglia calda e dolce. Un po’ come il meteo di questi giorni.

#FashionissimoCarlino