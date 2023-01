Esperta di evasione, doveva scontare 8 mesi Stanata dall’Arma al rientro da un viaggio

Doveva scontare otto mesi per evasione continuata, ma girava libera in Italia e pure all’estero. I carabinieri della Stazione di Pergola, agli ordini del comandante Stefano Di Summa, hanno però dato esecuzione al provvedimento di carcerazione, così la donna straniera, da poco rientrata in Italia dopo un periodo trascorso fuori dai nostri confini, è stata portata nella casa circondariale di Villa Fastiggi. I carabinieri avevano appreso, nel corso di indagini, del suo imminente rientro, e ben consapevoli della sua capacità di sottrarsi all’esecuzione della pena, hanno effettuato diversi servizi in prossimità della sua abitazione, fino a quando sono riusciti ad individuarla e a catturarla.

s.fr.