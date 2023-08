"Esperti analizzano gli scenari a Terre Roveresche, Ucraina"

‘Come la guerra in Ucraina sta cambiando il mondo’. E’ il titolo dell’incontro organizzato per questa sera a Barchi, dalle 18,30, con il giornalista Francesco Petronella, organizzato dall’associazione ‘Macchie e Inchiostri’, col patrocinio del Comune, all’interno del festival jazz ‘Terre Sonore’. "Avremo con noi uno dei giornalisti più lucidi nell’analisi degli scenari internazionali – sottolineano gli organizzatori – e a dialogare con lui ci sarà Marco Labbate, assegnista di ricerca in storia contemporanea all’università di Urbino. A seguire, aperitivo in piazzetta, o cena a menù fisso vegetariano o di carne. Obbligatoria prenotazione al 333.2192890 ‘Bar Nova’. Alle 21,30 ‘Giovanni Falzone trio’ in concerto alla rotonda dell’infinito, nel centro storico di Barchi, da dove si dischiude il panorama su tutta la vallata verso l’Adriatico".