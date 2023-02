Esperti climatici dall’Europa a Urbino

Sono in programma in Urbino, dal 20 al 22 febbraio, tre giornate di lavoro su adattamento ai cambiamenti climatici e alla loro mitigazione. Promossa dalla Commissione Europea attraverso il Covenant of Mayors – Europe, questa è una nuova iniziativa con la quale l’Unione Europea intende aiutare governi locali e regionali nel passaggio dalla pianificazione all’azione di adattamento ai cambiamenti climatici e alla loro mitigazione. Nell’ambito della selezione promossa a livello europeo nel 2022 aperta a 12 Stati membri, tra cui l’Italia, il Psf (ovvero l’EU Policy Support Facility), ha inteso dare a città e agli enti locali l’opportunità di partecipare a un programma europeo di supporto tecnico. Risultata fra le 38 città e regioni europee selezionate, Urbino riceverà assistenza personalizzata da parte di due esperti tematici, Lorenzo Chelleri e Paola Amato. Gli esperti europei affiancheranno la città nel processo di identificazione e attuazione di misure che facilitino ed accelerino l’adattamento di città e territorio al cambiamento climatico. "Da anni – spiega l’assessore al Patrimonio Mondiale Roberto Cioppi – il Comune è impegnato in progetti che riguardano la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici. Il Comune di Urbino ha in corso vari programmi riguardanti la sostenibilità ambientale, l’abbattimento di emissione di Co2 e ha aderito al “Patto dei sindaci“ sui temi dell’ambiente e dei cambiamenti climatici. In questo periodo stiamo inoltre lavorando all’aggiornamento del Piano di Gestione del Sito Unesco".

fra. pier.