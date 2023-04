Esperti da Svezia ed Austria per studiare i nostri fossili

Dalla Svezia al Catria per lo studio delle foglie fossili del Catria. Il dottor Benjamin Adroit e il prof Thomas Denk, botanici del Museo di storia Naturale e dell’università di Stoccolma e Vienna, hanno fatto visita ad un affioramento fossilifero nella zona del Monte Catria. Ad accompagnarli sul posto dove si rinvengono oltre a resti di pesci anche foglie di sequoie, magnolie, faggio e querce e di altre innumerevoli specie, l’esperto paleontofilo di Secchiano Paolo Faraoni accompagnato dai due giovani studenti: Christian Conti e Cristian Gessi. "Questi fossili – spiega Faraoni – che hanno una età di oltre cinque milioni di anni, sono presenti anche in altri affioramenti Messiniani italiani, famosi quelli di Monte Castellaro, tra Gabicce Mare e Pesaro, dove i molti ritrovamenti di pesci, piante, e insetti si sono rilevati di notevole importanza per la ricostruzione dei cambiamenti climatici e paleogeografici del Mediterraneo centrale nel Miocene superiore, durante la cosiddetta “crisi di salinità Messiniana“. Durante questo drammatico processo, il Mediterraneo perse gran parte del suo volume di acqua, lasciando spazi a una serie di bacini salati. L’area mediterranea fu quindi sottoposta a fasi cicliche di disseccamento ed inondazione per circa 700mila anni. Poi, circa 5,4 milioni di anni fa, all’inizio del Pliocene, la soglia corrispondente all’attuale Stretto di Gibilterra si aprì di nuovo permanentemente, portando al riempimento del bacino del Mediterraneo".

"Questi ritrovamenti del Monte Catria, oggetto di tesi di laurea da parte di Cristian Gessi studente dell’Università di Urbino – precisa Faraoni – aggiungono nuove conoscenze sull’importanza geologica di tutto il territorio e stanno richiamando l’attenzione di molti studiosi europei".

Amedeo Pisciolini