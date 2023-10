Esperti e appassionati di orchidee a Convegno da oggi a Piobbico. Conferenze e nuovi studi

Con 42 specie (su un totale di 63 dell’intera Provincia di Pesaro Urbino) Monte Nerone vanta il primato di orchidee spontanee. Tutto questo grazie alla sua importante biodiversità floristica conosciuta fin dai tempi antichi. Se ne parlerà oggi e domenica a Piobbico al castello Brancaleoni. A organizzare l’evento Il Giros (Gruppo Italiano per la Ricerca sulle Orchidee Spontanee) che è dal 1994 l’Associazione botanica e naturalistica di riferimento per gli orchidologi italiani.

"Il Giros – fanno sapere gli organizzatori – promuove la conoscenza, lo studio e la protezione delle orchidee spontanee europee e mediterranee, e in particolare di quelle diffuse in Italia. Cerca di stimolare l’interesse per queste meravigliose piante, in genere poco note, ma che si rivelano preziosi indicatori di biodiversità, attraverso pubblicazioni scientifiche e divulgative, escursioni di caccia fotografica, raduni e mostre, corsi e incontri a carattere locale o nazionale, collaborando anche con vari enti pubblici e Università. L’associazione pubblica fin dal 1995 una Rivista scientifico-divulgativa che nel 2015 è stata profondamente rinnovata: “Giros Orchidee Spontanee d’Europa - European Native Orchids“, con due numeri l’anno, voluminosi e illustrati. Ma l’attività ufficiale di divulgazione dell’Associazione si esprime anche con la pubblicazione della guida alle orchidee italiane, “Orchidee d’Italia“, pubblicata la prima volta nel 2009 e aggiornata con una seconda edizione nel 2016; nel 2024 uscirà la terza edizione aggiornata e accresciuta".

Il programma prevede: oggi alle ore 15 l’apertura del convegno con il saluto del sindaco di Piobbico Alessandro Urbini e del Comitato Giros. Ore 15, “Biodiversità del Monte Nerone“ relatore il Botanico Leonardo Gubellini - Centro Floristico Marche Pesaro; ore 16,15 “La Flora del Monte Catria“ relatore Franco Barbadoro esperto della flora e fauna del Monte Catria e autore del sito catria.net; ore 16,45 “Orchidee della Provincia di Rimini e dell’Alta Val Marecchia“ relatore il biologo naturalista Loris Bagli, ore 17,15 “Orchidee della Provincia di Pesaro e Urbino“, relatori: Rodolfo Crescentini, Mimmo Rossi, Ivo Claver. Ore 17,45 “Orchidee dei Monti Sibillini“ relatori Franco Benigni e Alberto Mandozzi. Domani dalle ore 11,30 si terrà l’Assemblea Ordinaria dei Soci Giros sulle iniziative per l’anno 2024 e l’aggiornamento sulla nuova edizione del libro Orchidee d’Italia (terza edizione).

Amedeo Pisciolini