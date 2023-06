Esplode ‘bomba’ in casa nel Pesarese, 37enne in fin di vita: tranciate entrambe le mani

Vallefoglia (Pesaro Urbino) 10 giugno 2023 – È in fin di vita un 37enne romeno che oggi, intorno alle 13, è stato investito in pieno dall’esplosione di una ‘bomba’ artigianale, forse contenente dinamite. Perché ce l’avesse in casa e per farci cosa è tutto da accertare.

La deflagrazione ha investito in pieno il 37enne fino a tranciargli le mani procurandogli ampie ferite in tutto il corpo.

Scattato l’allarme, sono arrivati sul posto il 118 e il vigili del fuoco che hanno aiutato a caricare il ferito nella barella per poi affidarlo all’eliambulanza.

Ma esauriti i soccorsi, nessun altro è entrato in casa per il pericolo di altre esplosioni in attesa dell’arrivo degli artificieri.

Il 37enne non aveva un lavoro fisso. Secondo indiscrezioni, l’uomo avrebbe avuto precedenti di polizia per reati contro il patrimonio.

I famigliari, che nel frattempo sono stati evacuati dalla casa a due piani più mansarda (dove abitava l’uomo) per il pericolo di esplosioni, non sanno spiegarsi la presenza della ‘bomba’.

A far ipotizzare la presenza di dinamite è stata la forma 'verticale’ della deflagrazione.