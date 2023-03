Esplode la lite per chi lava i piatti L’ex marito sul banco degli imputati

Una lite esplosa per chi doveva lavare i piatti e l’ex marito si ritrova sul banco degli imputati per maltrattamenti e lesioni. Ma a parlare in sua difesa verranno una figlia e la suocera. A processo è finito un 50enne, impiegato nella ristorazione, difeso dall’avvocato Massimo Facondini.

Tutto nasce quando l’uomo, di origini straniere, chiede alla suocera di poter essere ospitato a casa sua finchè non trova una nuova sistemazione. Sotto lo stesso tetto abita anche la ex con le figlie. E si ritrovano tutti insieme. Ma tra i due ex sono spesso scintille. Fino all’episodio dei piatti che culmina con l’imputato che la strattona al braccio. Agli inquirenti lei riferisce di essere stata maltrattata nel 2005, nel 2008 e infine nel 2022.