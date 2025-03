Esplode la rabbia. La madre di Pierpaolo: "Merita l’ergastolo"

"Voglio giustizia perché in questa terra io ora ci devo vivere per forza, e lo devo fare con il dolore che non avrò mai più mio figlio. Sono condannata a una vita di dolore e la mia condanna ce l’ho già scritta". Sono durissime le parole di Laura Gentilucci, mamma di Pierpaolo Panzieri presente ieri in aula insieme al figlio minore, al padre e alla nonna della vittima. La mamma si è sfogata dopo la lunga requisitoria del pm Irene Lilliu che ha chiesto 24 anni di reclusione e 3 di ricovero in una Rems nei confronti di Michael Alessandrini, reo confesso dell’omicidio di suo figlio Pierpaolo. La famiglia e gli amici del giovane ucciso due anni fa nella sua casa di via Gavelli, per mano dell’amico, si sarebbero aspettati la richiesta della condanna a vita. "Ergastolo" è la parola ripetuta nei cartelli esposti fuori dal tribunale di Pesaro insieme a numerose foto di Pierpaolo Panzieri. "Io oggi mi sarei aspettata che venisse chiesto un ergastolo, perché la morte di mio figlio merita un ergastolo. Io e la mia famiglia stiamo già scontando la nostra pena e lo faremo per tutta la vita. Sono due anni che aspetto e io oggi avrei voluto che venissero sostenute tutte e tre le aggravanti, tutte, perché ci sono tutte. Parliamo di patologie, di sconti di pena. Io lo sconto di pena nella mia vita non ce l’ho più, il mio ergastolo è stato sentenziato la mattina in cui ho trovato mio figlio per terra in un lago di sangue e io quando vado a dormire tutte le sere ho questo negli occhi, la mia patologia è questa e io cosa devo fare adesso? Mi devo accontentare di 24 anni chiesti? Io mi aspettavo l’ergastolo dal pubblico ministero, perché il pm è l’avvocato dell’accusa e mi aspettavo che avrebbe chiesto il massimo, perché io ancora oggi dico che pretendo e chiederò sempre l’ergastolo per Alessandrini Michael, perché mi ha tolto mio figlio nel modo più crudele che c’è".

"Siamo vicini alla famiglia, per noi Pierpaolo non ci sarà più – dicono gli amici tra le lacrime –. Noi tutto questo ce lo porteremo dietro per sempre. Michael deve pagare, e deve pagare caro. Per noi come per la madre di Pierpaolo l’ergastolo è già stato sentenziato e lo stesso deve avvenire per Michael".

ant. mar.