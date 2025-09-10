Esplode l’amore per i vademecum su Pesaro

Siamo in via Rossini, entriamo in libreria – la Campus – e allo scaffale guide turistiche troviamo ben sei titoli esclusivamente dedicati alla città di Pesaro, editi nel 2024. Si può parlare di una vera e propria “guidomania“?

"Direi di sì – osserva Francesco Casalino, libraio, titolare della Campus (foto) –. E’ una tendenza esplosa per l’anno di Pesaro capitale. Oltre a quelle per la categoria “young-adult“ – in cui abbondano i lettori forti – ci sono anche guide di carattere più ampio. Impossibile non citare, a sostegno di questo exploit, l’edizione pocket della Lonely Planet dedicata a Pesaro Urbino e la riviera del San Bartolo. Aver attirato l’interesse di un editore specializzato e internazionale è una conferma del riconoscimento avuto".

Una pecca è che scarseggiano le edizioni in inglese.

"L’unica tradotta, quindi rivolta ad un pubblico di turisti stranieri, è la guida della Franco Cosimo Panini con Pimpa protagonista. Posso dire che molti turisti italiani scelgono di prendere la guida di Pesaro come souvenir. Il turismo familiare spinge i genitori a preferire le guide a misura di bambino – molte sono anche album da colorare – come ricordo della vacanza. Inoltre...".

Inoltre?

"Sono diversi gli autori professionisti, originari del territorio e gli editori locali che si cimentano in questo segmento di mercato generando una virtuosa microeconomia".

Le guide sono apprezzate dal pubblico?

"Sì. C’è da dire che i titoli per gli adulti sono accattivanti e quelli rivolti ad infanzia e adolescenza sono integrati da attività d’abilità".

“Pesaro curiosa“ edita nel 2008, con un taglio meno tradizionale, è stata tra le antesignane. Cosa c’è oggi sullo scaffale?

"L’imbarazzo della scelta. Non ultimo “I fantasmi di Pesaro Urbino. Storie di spettri e presenze nei luoghi più infestati del territorio“. E’ un libro di oltre 100 pagine: anche io sono rimasto sorpreso".

E le novità per gli under 16?

"Quasi tutti i titoli approcciano alla città invitando i lettori a giocare. Come per esempio l’“Escape Pesaro tour“".

Di che si tratta?

"Rievoca un po’ i “game book“ del passato. La narrazione degli “escape book“ procede un po’ per enigmi. Nel caso del libro scritto da Isabella Dalla Vecchia e da Sergio Succu l’escape dedicato a Pesaro ti fa scoprire i monumenti cittadini attraverso la soluzione di quiz. Questo titolo – insieme all’altro degli stessi autori, “Luoghi misteriosi. Pesaro“ – ha avuto successo".

Solidea Vitali Rosati