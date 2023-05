Esplorando la Festa del Duca: origini e tradizioni

Urbino è famosa per i suoi costumi e le sue usanze, dalle rievocazioni all’Aita: ecco quello che c’è da sapere. Nata nel 1982 per rievocare la corte del Duca Federico, questa festa, che si tiene la terza domenica di agosto, mette in risalto gli antichi splendori di una città monumentale dal palcoscenico architettonico segnato dal “Palazzo in forma di città” e dalle grandi Piazze adiacenti: Piazza Rinascimento, Piazza della Repubblica e Borgo Mercatale, ai piedi dei Torricini del Palazzo. Ogni anno vengono organizzate rievocazioni storiche che ricordano momenti importanti della storia della corte di Federico da Montefeltro.

La festa culmina nel grande giuoco dell’Aita (da “Aiuto”, il grido dei combattenti in difficoltà nella partita in corso), praticato per quasi 200 anni e poi sospeso nel 1632 quando Urbino passò sotto lo Stato Pontificio, che lo proibì perché ritenuto troppo violento. Il Gioco richiama il “ruba bandiera” e la “palla prigioniera”, ed è una lotta che ricorda il moderno gioco del rugby; gli Aitanti sono oggi i giovani sportivi di Urbino nelle vesti di lottatori moderni in costume storico. La rievocazione è stata riconosciuta dal MIC (Ministero Italiano della Cultura) tra i quindici giochi storici più importanti d’Italia. Questa competizione vede la partecipazione delle Contrade e degli Sportivi del Rugby, i quali si esibiscono davanti alla corte ducale (disposta in un ritrovato palco d’onore progettato dall’ingegnere M. Oddi) e a 10.000 spettatori. Questa rievocazione di una tradizione ultracentenaria caratterizza la festosa ricorrenza, arricchita anche da musiche rinascimentali e dalla parata inaugurale. Consuetudini di questo tipo vanno celebrate e ricordate nel tempo, in modo da preservare la meravigliosa cultura italiana.

Classe 2^A

Leone Dini, Paolo Freschi