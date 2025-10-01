Esplosione di petardi . Identificati 5 giovanissimi

Dalle serate moleste al campus scolastico fino agli schiamazzi in pieno centro: è stata una giornata intensa per le Volanti della polizia, chiamate a intervenire là dove i residenti non ne possono più. Le segnalazioni, ormai, viaggiano a raffica: esposti in Questura, telefonate al 112 e una crescente insofferenza verso comportamenti giudicati tutt’altro che civili.

Lunedì sera gli agenti hanno concentrato i controlli nelle zone calde di piazzale Lazzarini e via delle Contramine. Qui sono stati identificati 5 uomini, presenza abituale in aree dove la convivenza con chi ci abita è sempre più difficile. Poi intorno alle 21,30 al centralino della polizia sono arrivate le chiamate dei residenti della zona Campus, allarmati dal botto di petardi. Quando le Volanti sono arrivate sul posto hanno trovato due gruppi di ragazzi, giovanissimi, tra i 15 e i 19 anni.

Due di loro già destinatari di un Dacur, il divieto di stazionamento nell’area compresa tra Stazione e piazzale Matteotti. Evidentemente la lezione non è servita. Zone calde passate al setaccio, tanti volti identificati dagli agenti e un messaggio lanciato a chi pensa di poter trasformare spazi pubblici in terra di nessuno. E i controlli continuano.