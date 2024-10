Esplosione, fiammata e allarmi che scattano. Attimi di paura in centro per una centralina Enel

Una esplosione e quindi una fiammata. E scattano tutte le sirene dei sistemi di allarmi. Interruzione dell’energia elettrica e tutto il centro è senza illuminazione. Tutto questo è accaduto ieri poco prima delle 17 per una centralina dell’Enel andata in tilt all’interno dell’ex palazzo di giustizia di via San Francesco. Un’area sensibile: a pochi metri, in via delle Zucchette, una traversa di via San Francesco, ci sono anche tutti gli impianti tecnici della Telecom. Sul posto una pantera della polizia, quindi un camion dei vigili del fuoco arrivato a sirene spiegate e vigili urbani. Molti fuori dagli uffici ad iniziare anche dalla sede distaccata della biblioteca Oliveriana che si è spostata in piazza del Popolo che è poche decine di metri dalla centralina dell’Enel. Grande mobilitazione che alla fine ha trovato la sua soluzione con l’arrivo dei tecnici dell’Enel che sono andati a riparare i danni che la fiammata aveva provocato all’interno di una stanza dell’ex palazzo di Giustizia.