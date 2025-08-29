Esposto dei residenti esasperati. Summit in prefettura: più controlli

La pazienza è finita: mercoledì un gruppo di residenti di piazzale Matteotti ha depositato un esposto in questura denunciando il clima di degrado e pericolo che da mesi soffoca la zona. I residenti sono esasperati, si sono riuniti e hanno deciso di mettere nero su bianco il loro disagio e soprattutto la loro apprensione. E hanno affidato alla questura il documento che riassume notti insonni e la paura di uscire di casa dopo il calar del sole. Non più solo risse e vandalismi: tra bottiglie spaccate, bivacchi, molestie e persino colpi di pistola, la piazza è diventata un simbolo della mala-movida pesarese. "Abbiamo paura – dicono – non possiamo più vivere così". E la loro denuncia non è rimasta inascoltata. Ieri in Prefettura si è riunito il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Emanuela Saveria Greco, con i vertici delle forze dell’ordine e il Comune. Sul tavolo, i recenti fatti di cronaca che hanno trasformato il cuore della città in un epicentro di tensione e l’impegno a intensificare i controlli e la prevenzione. L’obiettivo è che simili fatti non si ripetano e i residenti, i commercianti e i cittadini in generale possano tornare a riappropriarsi dei propri spazi senza timore.

La Prefettura rivendica la tempestività degli interventi: le pattuglie sono arrivate subito, hanno identificato i responsabili e adottato i provvedimenti del caso. Ma il punto è che non basta: le risse continuano a scoppiare, spesso per futili motivi, e i residenti restano ostaggio. Il prefetto Greco ha sottolineato che alcuni comportamenti giovanili possono essere manifestazione di problemi di varia natura. Ma la riflessione sociologica, seppur condivisibile, non cancella la rabbia di chi abita lì e chiede un intervento risolutivo per tornare a vivere il cuore del centro storico con serenità. "Le forze di polizia, sempre presenti nel territorio, hanno tempestivamente effettuato interventi e controlli delle persone coinvolte, identificandole con immediatezza e procedendo con i provvedimenti del caso", si legge in una nota diffusa ieri dalla Prefettura.

Al termine dell’incontro è stata pianificata "l’intensificazione dei controlli con la previsione di ulteriori servizi e iniziative delle forze di polizia nell’ambito della zona in questione", soprattutto in orario notturno.

ant. mar.