"Espropri per la Guinza: guardiamo alla realtà"

MERCATELLO

SUL METAURO

La sindaca Fernanda Sacchi risponde al gruppo Voci della Valle sui prossimi espropri in vista dell’apertura della Guinza. "Sapevamo tutti che sarebbe successo, purtroppo. Anche noi come amministrazione siamo dispiaciuti e indignati. Non credo che ci sarà mai l’apertura della Galleria della Guinza senza la gara e il conseguente appalto dei lavori della seconda canna. Non credo che nessuna commissione possa dare il via al transito di una galleria di 6 km alla luce dei recenti trascorsi. L’adeguamento del tratto di Ca’ Lillina, che rappresenta un intervento devastante per la vallata della Guinza, non era necessario ma ci è stato calato dall’alto, senza interlocuzione. Se ci fosse stato un incontro su Ca’ Lillina, non si sarebbe fatto ciò che ci hanno presentato". Nell’articolo di giovedì, Voci della Valle chiede al sindaco di non firmare un vincolo preordinato di esproprio: "Quello di proprietà comunale è un piccolissimo appezzamento mentre numerosissimi sono i terreni privati. Come comune non abbiamo accettato l’esproprio e abbiamo dato il via all’interlocuzione con Anas. Ci siamo poi mossi per supportare i privati che hanno a loro volta ricevuto lo stesso vincolo da parte di Anas. Sapevamo da 30 anni che il quarto lotto sarebbe andato in progettazione. Adesso la colpa è del sindaco? Sì, io le colpe le prendo per non aver puntato i piedi quando non volevo il declassamento da 4 a 2 corsie, ma non dell’intero esito del progetto della Fano-Grosseto. Quando si progettava questa arteria dove eravamo tutti? il progetto di questo lotto è molto simile a quello di Paccapelo con la differenza che la galleria che bypassa Mercatello da 2,6 km passa a 1,1 km. Mi sembra che Voci della Valle persegua uno scopo personale e non il bene del paese". L’impatto su Mercatello però sarà importante… "Si parla di Bandiera Arancione, di Borghi più Belli d’Italia ma avete idea cosa vuol dire non avere il lotto 4 e avere l’adeguamento di Ca’ Lillina? Un disastro! Purtroppo è stato appaltato l’adeguamento e ora bisogna andare avanti. Io non dirò mai no al lotto 4 e non dirò mai no alla Fano-Grosseto, cercherò di tutelare Mercatello in ogni modo, ma un no a questa infrastruttura non lo dirò mai. Sarebbe stupido, antistorico, illogico. Ora l’attenzione va sulla salvaguardia ambientale e sociale di Mercatello, sull’entità dell’impatto che i lavori avrebbero, se non seguiti con cura. Vogliamo proseguire in sterili diatribe intestine, o vogliamo guardare in faccia la realtà? Dimostriamo di saper essere coesi, solo così difenderemo gli interessi nostri e delle future generazioni"