Espugnato il campo del Futsal Russi . I Cagnacci iniziano già alla grande

La Buldog Lucrezia, serie A2 di calcio a 5, apre il 2025 nel migliore dei modi. I "cagnacci" espugnano il campo del Futsal Russi al termine di un match emozionante per 4-3. Una vittoria di platino per i ragazzi di mister Elia Renzoni che consolidano così la terza piazza e accorciano proprio sui romagnoli, secondi in classifica generale. Un match palpitante e ricco di emozioni, con la Buldog Lucrezia brava a rimanere sempre avanti ed a non farsi mai superare dagli avversari. "Prima di tutto, voglio fare i complimenti ai miei giocatori per la prestazione di oggi – afferma mister Elia Renzoni -. Dopo quasi due mesi, finalmente abbiamo potuto affrontare una gara al completo, con tutti gli atleti che sono rientrati dai loro infortuni. Questo è un segnale positivo, perché ci ha permesso di esprimere al meglio il nostro gioco. Abbiamo affrontato un avversario fortissimo come il Futsal Russi, che in casa non aveva mai perso fino a oggi. Nonostante l’ambiente molto ostile e la qualità dell’avversario, i miei ragazzi sono stati incredibili nel mantenere un altissimo livello di concentrazione. Non è mai facile affrontare una squadra di questo calibro in trasferta con il palazzetto gremito".

L’allenatore del Lucrezia prosegue: "Anche dopo aver subito dei gol in cui abbiamo commesso degli errori ma non ci siamo mai disuniti, siamo rimasti sempre lucidi, determinati e abbiamo continuato a giocare il nostro calcio a 5 senza mai abbatterci. Abbiamo sempre creduto nella vittoria e l’abbiamo voluta fortemente. Questo successo ci permette di salire con merito al terzo posto in classifica. Siamo sulla strada giusta e abbiamo dimostrato che con la giusta mentalità possiamo affrontare e battere anche squadre di altissimo livello". E chiude: "Ora ci aspetta una sfida molto difficile contro il Real Fabrica di Roma, la prima forza incontrastata del campionato. Abbiamo già subito una sconfitta contro di loro all’andata, ma questa volta vogliamo riscattarci e dare il massimo per dimostrare il nostro valore. Abbiamo qualche giorno per riposare e recuperare le energie, poi ci metteremo subito al lavoro per preparare al meglio questa sfida".

b. t.