Espulsi i pusher nigeriani del Miralfiore

Scendono dal treno e ad accoglierli trovano gli uomini della Squadra mobile di Pesaro. Un viaggio di solo andata, quello dell’altro ieri, nella città di Rossini, per due nigeriani di 30 e 25 anni, già noti alla Questura per essere dei pusher di riferimento al parco Miralfiore.

Dopo averli perquisiti e verificato che non avessero sostanze addosso, uno è stato espulso dall’Italia perché irregolare, ma gli è stato eletto domicilio in quanto indagato per un’aggressione. L’altro invece ha ancora in corso la pratica di richiedente asilo ed è stato quindi solo colpito dal foglio di via da Pesaro. Gli agenti li hanno perquisiti perché ritenevano che avessero addosso della droga, visti i precedenti per spaccio e altre circostanze.

e. ros.