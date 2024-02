Espulso McDuffie, la Vuelle crolla nel finale. Pesaro ko a Varese, alla sosta da penultima

Openjobmetis

91

Carpegna Prosciutto

80

OPENJOBMETIS : Mannion 12, Ulaneo 6, Spencer 6, Woldetensae 8, Moretti 12, Librizzi, Virginio 3, Hanlan 17, McDermott 9, Brown 18. All. Bialaszewski.

CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO: McDuffie 16, Bamforth 8, Bluiett 14, Visconti 3, Ford 12, Maretto 2, Tambone 3, Cinciarini 14, Mazzola 6, Totè 2, Mockevicius. All. Sacchetti.

Arbitri: Borgioni, Gonella, Capotorto.

Parziali: 29-21, 47-43, 69-64. Tiri liberi: Varese 14/15, Pesaro 15/22. Tiri da 3 punti: Varese 13/35, Pesaro 7/36. Rimbalzi: Varese 43, Pesaro 51. Antisportivo a Bamforth. Doppio fallo antisportivo ad Hanlan e Bluiett. Usciti per falli Tambone.

E adesso si fa grigia. La Vuelle, sconfitta a Varese va alla sosta al penultimo posto: oggi, complice il blitz di Treviso sul campo di Trento, sarebbe in A2. Vittoria mai in discussione quella della Openjobmetis, che non si è lasciata mai sorpassare dopo lo 0-3 iniziale firmato da Cinciarini. E’ stata al massimo riagganciata un paio di volte nel 2° quarto (prima 37-37 e poi 39 pari), riavvicinata a -3 (61-58) alla fine del terzo periodo. Poi nel momento in cui la gara era ancora aperta gli arbitri hanno deciso che McDuffie doveva andare sotto la doccia: due falli tecnici per aver esultato con troppa veemenza in faccia gli avversari. Roba da matti. Sacchetti perde così a 7’ dalla fine l’uomo più produttivo: Markis kascia il parquet con 16 punti e 9 rimbalzi in 26’ e la squadra crolla, tradita da Bamforth che non segna nemmeno una tripla (0/6) e chiude la sua partita con un deficitario 3/14 al tiro, perdonabile solo per gli 8 assist.

Varese parte forte contro la difesa permissiva dei biancorossi (24-12 all’8) ma nel 2° quarto col quintetto piccolo, in cui Ford gioca da pivot, recupera tutto anche grazie alle scelte di Cinciarini che sfidando Moretti in post basso riapre poi fuori per le triple dei suoi compagni. Visconti avrebbe la possibilità di un ulteriore aggancio prima dell’intervallo, ma fa 1/3 dalla lunetta e Spencer in tap-in punisce. Il terzo periodo è un tira e molla snervante: ben contenuti Mannion e Moretti, svettano Brown e Hanlan, quest’ultimo con due giochi da tre punti contro Totè che esce e non rientra più. Sul 56-47 (siamo al 23’) c’è un’altra reazione dei pesaresi che rientrano in scia con Ford e McDuffie sino al -3 ma Varese trova sempre un nuovo protagonista: Woldetensae ne mette 8 di fila prima dell’ultimo riposo. Pesaro non molla, ma nel momento di massimo sforzo perde McDuffie, espulso. Una vendetta dopo la sparata di Costa? Il dubbio purtroppo viene...

Elisabetta Ferri