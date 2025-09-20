Essence Hotels Fano, terzo test in sette giorni. Stavolta davanti c’è la Yuasa Grottazzolina

Terzo test match in una settimana per l’Essence Hotels Fano, serie A2 di volley maschile, che, dopo le prove interne contro Porto Viro e Macerata, si recherà oggi al PalaSavelli di Porto San Giorgio (ore 17.30) per affrontare la Yuasa Battery Grottazzolina che milita in Superlega: "Squadra di categoria superiore – afferma coach Vincenzo Mastrangelo – non vediamo l’ora di giocarci contro. Loro vengono da un campionato straordinario". In attesa del rientro in campo di capitan Coscione, per i virtussini i primi due allenamenti congiunti hanno cominciato a dare le prime indicazioni: "Devo dire di aver visto alcune cose buone – continua il tecnico pugliese – altre sulle quali dobbiamo lavorare. E’ normale in questo periodo, ci siamo infatti messi subito al lavoro per curare alcuni aspetti importanti".

Dalle prime due uscite si è messo in evidenza l’ucraino Maksym Tonkonoh che, reduce dal mondiale disputato con l’under 21 in Cina, è apparso già in palla e un giocatore decisamente diverso rispetto a quello visto lo scorso anno (per lui 31 punti in totali nei due test match disputati), ben spalleggiato dal beniamino di casa Federico Roberti, atteso da una stagione importante. La coppia Ricci-Mengozzi ha già fatto capire che in prima linea si possono fare sonni tranquilli (oltre 20 muri di squadra in due gare), così come dai nove metri dove Pietro Merlo (in foto) ha tutte le intenzioni di dire la sua nella classifica dei migliori battitori del campionato. Il trio Bisotto-Fornal-Iannelli si sta sempre più inserendo nel sistema di gioco dell’allenatore Vincenzo Mastrangelo, mentre la panchina virtussina ha dato segnali importanti di affidamento. Il livello di difficoltà ora si alza ulteriormente perché contro i cugini grottesi ci sarà da tener testa ai vari Stankovic, Petkovic, Fedrizzi e Falaschi. La Virtus sta scaldando i motori.

Il campionato è alle porte. Queste amichevoli sono utili per capire quale è lo stato dei giocatori. Stato di forma, ma anche mentale. Intanto c’è molta attesa per la nuova stagione. Il Palas Allende continuerà a riempirsi con un tifo che vale moltissimo. Fano è sempre vicino al volley e in particolare alla Virtus.

b. t.