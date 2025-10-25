Essence Hotels Fano va a Brescia. Altro scoglio durissimo da superare

Buona la prima, l’Essence Hotels Fano, serie A2, domenica 26 ottobre alle 17,30 è di scena a Brescia contro il Gruppo Consoli Sferc. Altro scoglio durissimo, valevole per la seconda giornata di campionato. I virtussini sono consapevoli del fatto che questa partita sarà molto diversa rispetto alla prima trionfale gara casalinga, in considerazione del fatto che si gioca fuori dalle mura amiche e che l’avversario ha un roster di qualità assoluta: "E’ una partita difficile – afferma il centrale romagnolo Stefano Mengozzi –, è un campo ostico e con un Palazzetto molto grande. Brescia ha fatto degli innesti di qualità come il palleggiatore Mancini, che conosco bene per aver giocato con lui a Ravenna, Lucconi come terminale offensivo importante ed infine la coppia Cavuto-Cominetti già vista all’opera nella scorsa stagione". Insomma una compagine molto competitiva. E’ naturale che c’è rispetto, assolutamente ma nessuna paura per l’Essence Hotels che proverà a ripetere la prestazione di domenica scorsa, forte del risultato conseguito e della consapevolezza acquisita dei propri mezzi: "Noi dovremo scendere in campo positivi – continua Mengozzi – portandoci dietro le belle cose fatte vedere con Taranto al Palas Allende e, se saremo in difficoltà, dovrà essere il gruppo ad uscirne fuori". Sul fronte avversario, dopo Marco Pierotti, c’è tra le fila bresciane il fanese Manuele Lucconi, mentre in banda giostreranno gli esperti Cominetti e Cavuto, al centro Tondo-Berger e al palleggio giocherà Mancini. L’infinito Totò Rossini il libero. All’esordio la Consoli Sferc Brescia ha espugnato il difficile campo di Sorrento, mostrando diversi alti e bassi e cercherà in casa di sorpassare i fanesi che, invece, alla prima di campionato si sono sbarazzati di Taranto.

b. t.