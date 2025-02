’Essere fratelli di disabili’. Un incontro

L’esperienza vissuta quotidianamente dai fratelli di persone con disabilità sarà al centro di “Gocce d’acqua“, l’incontro pubblico in programma a Palazzo Gradari giovedì 6 febbraio alle ore 17,30. L’iniziativa è progettata ed organizzata dall’associazione di volontariato Genia e dal Centro Documentazione e Informazione Handicap (CDIH) servizio dell’ATS1 gestito dalla cooperativa Labirinto con il patrocinio del Comune.

"Essere fratelli o sorelle di persone con disabilità – spiegano gli organizzatori – significa trovarsi in una posizione particolare. I siblings da una parte, sperimentano un legame unico e speciale, mentre dall’altra devono affrontare la sfida di crescere in un contesto complesso dove le relazioni, a volte, sono diverse da quelle che si desiderano e di cui si ha bisogno. In Gocce d’acqua, fratelli e sorelle porteranno le loro esperienze di vita attraverso racconti e vissuti. A tenere il filo su questo tema sarà Giovanna Di Pasquale, pedagogista e formatrice che si occupa di disabilità e inclusione, presidente della Cooperativa Accaparlante. A completare la serata ci sarà Valentina Di Luca, artista ed educatrice, che attraverso il linguaggio dell’arte darà voce e renderà visibili emozioni e sensazioni scaturite dalle narrazioni".