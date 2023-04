Essere genitori nei momenti più bui La testimonianza di Giampietro Ghidini

Nell’ambito del ciclo di incontri ‘Essere genitori nell’era 4.0’ rivolto a famiglie e docenti, organizzato dall’istituto comprensivo ‘Giò Pomodoro’ e dai comuni di Terre Roveresche e Mondavio con le associazioni locali, stasera alle 21 alla scuola di musica ‘Peroni’ di San Michele al Fiume si terrà l’appuntamento con Gianpietro Ghidini della Fondazione ‘Ema Pesciolino Rosso’. "Una testimonianza di vita, quella di Ghidini – evidenziano i promotori - per cercare di condividere l’idea che non solo possiamo sopravvivere al dolore, ma che le sofferenze e le difficoltà della vita ci possono rendere migliori". Ghidini è il papà di Emanuele (Ema), scomparso a soli 16 anni, nel 2013, nelle acque del fiume Chiese, a Gavardo (nel bresciano) dopo una festa con amici più grandi di lui. Imprenditore e libero professionista, dopo la morte del figlio ha creato la Fondazione ‘Ema PesciolinoRosso’ con cui ha portato la propria testimonianza in giro per l’Italia. Info 392.6980781.

s.fr.