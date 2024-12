Essere una ragazza musicista. Sarà vero che è più difficile?

"E’ più difficile fare musica se sei una ragazza"? Se ne parlerà domani, nell’ambito del progetto di Pesaro 2024 dal titolo "Oceano Adriatico". Alle 15, nell’aula magna del liceo linguistico Mamiani, si svolgerà l’incontro dedicato a studentesse e studenti dal titolo: "E’ più difficile fare musica se sei una ragazza", per riflettere su cosa significa essere musiciste in Italia. Poi, alle 18.30 al Gra’ si svolgerà la presentazione del libro "Sorellanze. Per una psicoanalisi femminista" di Silvia Lippi e Patrice Maniglier.

L’incontro sulle musiciste, organizzato nell’aula magna del Mamiani, ha come obiettivo quello di "creare momenti di incontro e confronto – sottolineano gli organizzatori – sul significato di essere musiciste in Italia, investigando risorse e ostacoli socio-culturali, la rappresentazione della donna nelle canzoni di artisti uomini, il pubblico femminile e i processi di identificazione innescati". L’incontro, gratuito, è dedicato alle studentesse, agli studenti e al corpo docente delle scuole secondarie del territorio e rientra nella prima edizione di "Raccontami come funziona", sezione di "Musica: sostantivo femminile plurale", dedicata al tema della presenza femminile nel mondo della musica, nell’ambito del progetto "Oceano Adriatico’" della cooperativa Labirinto per Pesaro 2024 - Capitale italiana della cultura. Nell’incontro pubblico e gratuito, i giovani incontreranno la cantautrice Elasi, la direttrice d’orchestra Francesca Perrotta, la giornalista e scrittrice musicale Valeria Sgarella e la psicoanalista Silvia Lippi, moderate dalla psicoterapeuta Selena Astuni. Insieme dialogheranno sulle sfide che le donne affrontano nel settore musicale, esplorando le risorse e gli ostacoli. Chi vuole prendere parte all’incontro è invitato al buffet di benvenuto in collaborazione con Cibodivino, che si terrà dalle 13.30 nella stessa sede. I posti sono limitati, la prenotazione è consigliata: http://labirinto.coop/iscrizione-musica/.

Ingresso gratuito, ma posti limitati e quindi prenotazione gradita (333 3590265) anche per l’appuntamento successivo del Gra’, in via Rossini 24, con la presentazione di "Sorellanze".