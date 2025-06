Estate a Mombaroccio: "Accontenteremo tutti"

E’ frutto della collaborazione tra Comune, Pro Loco, altre associazioni e privati il calendario degli eventi estivi che animerà la bella stagione nel borgo di Mombaroccio. Sarà un’estate ricca di appuntamenti culturali, enogastronomici, legati alla tradizione e di divertimento. Il programma è stato presentato alla Confcommercio. Il programma degli eventi è nutritissimo, si inizia oggi alle 20.45 nella pista polivalente di Villagrande con il teatro per bambini; sabato e domenica dalle 10 alle 20 all’Azienda Agricola L’Infinito si svolge la Festa della lavanda; sempre sabato e domenica dalle 9 alle 20 al Cairo Natural Ranch "I Tramonti" gli occhi sono puntati sul Campionato regionale mountain trail. Poi gli appuntamenti continuano fino al 21 settembre: il calendario completo è disponibile online sul sito web del Comune e sulle pagine social dell’amministrazione e della Pro Loco.

"Ci fa piacere – ha esordito il direttore di Confcommercio Agnese Trufelli – presentare gli eventi del comune di Mombaroccio, che fa parte del nostro progetto di promozione turistica Itinerario della Bellezza. E’ una collaborazione proficua: insieme possiamo fare tanto. Anche questa estate proporremo nel borgo la cena itinerante e Calici sotto le stelle: due eventi all’insegna della enogastronomia di qualità e convivialità".

"Siamo orgogliosi – ha proseguito il sindaco Emanuele Petrucci – di poter presentare una stagione estiva ricca di eventi e attività che valorizzano il nostro territorio e la nostra cultura". Quindi è intervenuto il vicesindaco Marco Spinaci: "La collaborazione tra Comune e Pro Loco è stata fondamentale per la realizzazione di questo calendario, che offre una varietà di proposte per tutte le età e per tutti gli interessi". Per la Pro Loco è intervenuta Stefania Sperindio che è anche vicepresidente Unpli provinciale: "Siamo felici di poter lavorare insieme al Comune per offrire ai cittadini e ai turisti una stagione estiva indimenticabile, tra la bellezza dei nostri luoghi e la ricchezza della nostra cultura".

Luigi Diotalevi