Estate boom alla Rocca con 20mila persone

Un’estate densa di appuntamenti e di pubblico. Questo in estrema sintesi il bilancio di ‘Rocca Universale’, il ricco cartellone di eventi estivi messi in campo quest’anno dal direttore artistico Massimo Puliani all’interno del progetto della Rocca Malatestiana affidata in gestione fino a settembre 2025 alla RTI formata dalle cooperative Opera, Nuovi Orizzonti e Culture. "Un dato – commenta l’assessore alla Cultura Lucia Tarsi – descrive meglio di qualsiasi analisi il successo della stagione estiva: il 2023 in termini di pubblico era andato molto meglio del 2022. E il 2024 ha superato quel dato. Registriamo quindi una crescita costante e un apprezzamento sempre più diffuso da parte dei fanesi e dei visitatori che si sono affacciati alla Rocca". Ben 43 gli eventi che hanno caratterizzato ‘Comizi d’Amore’, ‘Musicology live’ e ‘Mostre & installazioni’, i tre filoni del tutto originali messi in campo dall’estro creativo di Puliani, uniti agli appuntamenti di altre manifestazioni come il Jazz e la Symphony Pop, oltre a iniziative come i Dj Set di Fabbrica Urbana e gli altri eventi estivi hanno portato alla Rocca tra le 18 e le 20mila presenze "considerando che la gratuità di alcune iniziative non ha permesso un conteggio preciso al millimetro - dice Puliani - ma sono molto felice dei risultati raggiunti, in particolare alla luce del fatto che abbiamo proposto e prodotto qualcosa di creativo, di inedito e attento anche all’identità fanese. Fondamentale in tutto questo il parternariato pubblico e privato. Non posso quindi non ringraziare chi ci ha permesso di svolgere al meglio il nostro lavoro, dal Comune di Fano alla Regione, passando per le cooperative che lavorano alla Rocca fino alla Fondazione Carifano e alla Bcc". Chiusura affidata a Mario Rosati a nome delle cooperative: "Aver trasmesso un’emozione ai cittadini è la gratificazione maggiore".

Tiziana Petrelli