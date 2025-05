Estate più sicura. Gabicce potrà contare sull’ambulanza in loco dalle 8 fino alle 20

La Potes, ovvero la postazione territoriale di emergenza sanitaria, entrerà dal 14 giugno in funzione a Gabicce Mare. Il servizio, che fornisce soccorso e assistenza in caso di emergenza, resterà attivo per tre mesi fino al 14 settembre, con copertura diurna nella fascia oraria dalle 8 alle 20 dal lunedì al venerdì, mentre nel fine settimana sarà in funzione anche il notturno dalle 20 alle 8.

"Si tratta di un servizio fondamentale per un Comune che nella stagione estiva passa da poco meno di 6mila abitanti a oltre 400mila presenze turistiche - sostiene il consigliere regionale di FdI e presidente della commissione Sanità, Nicola Baiocchi (foto sotto), che in una nota ha confermato l’attivazione della nuova funzione sanitaria - . Un risultato concreto frutto dell’impegno della Giunta regionale che ha approvato in questi giorni l’atto formale, dando mandato all’Ast di Pesaro Urbino per l’organizzazione operativa".

All’esigenza della guardia medica soppressa nel 2021 e poi riattivata solo nei mesi estivi, viene così data risposta con il nuovo servizio che, secondo Baiocchi, va inteso come il primo passo nel percorso di potenziamento delle strutture sanitarie di Gabicce. Il consigliere regionale conferma infatti anche il proseguimento dell’iter per la Casa di Comunità, sulla cui realizzazione nei giorni scorsi si è acceso il dibattito politico.

La proposta della sua fattibilità, nata in seguito a una richiesta formale all’assessorato competente inviata l’inverno scorso dalla coordinatrice dell’Udc di Gabicce Virginia Ruggero e dopo la conferma nei giorni scorsi di fronte al consiglio regionale dell’assessore alla Sanità Filippo Saltamartini in risposta a un’interrogazione, ha fatto scendere sul piede di guerra la sindaca di Gabicce, Marila Girolomoni che ha contestato la mancata presenza del progetto all’interno dei documenti di pianificazione di Ast, tacciando così l’annuncio come un anticipo di campagna elettorale.

Torna adesso sul tema il consigliere Baiocchi, che ribadisce l’intenzione della Giunta a procedere. "La Casa di Comunità rappresenta un investimento strategico per la sanità territoriale di confine – sostiene - . Ringrazio l’assessore Filippo Saltamartini per aver confermato ufficialmente, anche in Aula, che l’Ast di Pesaro Urbino ha previsto l’attivazione della nuova struttura sanitaria proprio a Gabicce. Con la Potes estiva e con l’avanzamento della Casa di Comunità stiamo costruendo un sistema sanitario più efficiente per i residenti e per i turisti che scelgono la nostra costa ogni estate".

Beatrice Grasselli