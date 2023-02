"Estratto conto pagato 10 euro A dicembre costava meno di 2"

"E’ assurdo dover pagare 10,44 euro per un estratto conto". Protesta il fanese Matteo Tomassoni che giovedì mattina si è recato all’ufficio postale Fano Centro (in via Garibaldi) assieme alla madre per aiutarla a farsi stampare la lista dei movimenti di un lungo periodo: dall’aprile 2021 al dicembre 2022. In pratica 52 centesimi per ogni mese. "E’ vergognoso - sbotta - perché il 7 dicembre scorso ho richiesto la stessa operazione nell’ufficio postale di Fano 2 e per farmi stampare l’estratto da aprile 2020 a dicembre 2022, quindi un anno in più, ho pagato appena 1,88 euro. Senza contare che a Fano2 l’operazione si è svolta inn pochi minuti mentre a Fano Centro c’è voluta più di mezz’ora". Quando ha chiesto chiarimenti alla direttrice, qualcosa deve essere andata storta nella gestione del reclamo, perché le urla si sentivano in strada. "La direttrice si è giustificata dicendomi che abbiamo pagato così tanto, perché abbiamo fatto più di un’operazione - prosegue Tomassoni -. Tanto per cominciare questo è un plurale maiestatis che non accetto, perché io non ho fatto nessuna operazione, l’ho richiesta. E’ la cassiera che avrà fatto più di un’operazione, per non so quale motivo. In ogni caso se c’è stato un problema (di connessione rete, di incapacità e di qualunque natura) non si può far pagare al cliente. Non è per i 10 euro, che non mi cambiano la vita. Ma è una questione di principio, perché 10 euro a me 10 euro ad altri 100…".

Ma ecco cosa risponde il direttore di un terzo ufficio postale di Fano, su quanto costi fare un estratto conto. "La tariffa viene fuori in automatico in base alla lunghezza del periodo richiesto - spiega -. Tutti quelli che aprono un conto corrente possono scegliere se visualizzare l’estratto conto solo dall’app online o se far arrivare il cartaceo a casa. E questo è gratuito. Dando per scontato che tutti lo abbiano ricevuto, quando ci viene chiesta una copia la facciamo pagare". "Più si va indietro nel tempo e più si paga. Ma a naso 10,88 euro per una operazione mi pare troppo. E’ anche vero che se il periodo richiesto è troppo lungo, il sistema ti fa fare più operazioni… Però la tariffa è uguale in tutte le filiali. Non siamo noi operatori a intervenire sul prezzo. In questi casi però sarebbe più efficace fare un reclamo scritto alle Poste, piuttosto che rivolgersi ai giornali". Vero. Ma avrebbe risolto solo la sua situazione. Rivolgendosi ai giornali, Tomassini ha voluto dare l’opportunità ad altri clienti "di tenere gli occhi ben aperti".

Tiziana Petrelli