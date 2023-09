Eurolex vuole tre direttori per il centro di accoglienza

Sono tre in totale le figure che ricerca Eurolex come direttori per un centro di accoglienza migranti con uno tra i seguenti titoli: laurea l-87 servizio sociale o politiche sociali con abilitazione; laurea l-39 servizio sociale con abilitazione; laurea lm-51 pscicologia con 2 anni di esperienza attinente; laurea magistra con 3 anni di esperienza attinente.

Alle risorse sono richieste le conoscenze della lingua inglese e pacchetto office. Dovranno essere muniti di patente b, automuniti e disponibili a trasferte in ambito provinciale.

Il contratto inizierà da ottobre, a tempo determinato e full- time (9-1314-18).

Per candidarsi inviarecv a [email protected] o contattare telefonicamente il numero 0721 453709.