Europa Verde: Carrabs in direzione nazionale, sconfitta Conti

Esce sconfitta l’assessore comunale di Pesaro Maria Rosa Conti, nel duello sulla leadership dei Verdi, che vede invece imporsi nuovamente nella direzione nazionale Gianluca Carrabs. L’assessore Conti è stata invece esclusa dal Consiglio federale nazionale di Europa Verde, dopo la precedente bocciatura riportata all’assemblea degli iscritti di Pesaro Urbino. Eletti invece titolare Paolo Canducci consigliere comunale di San Benedetto del Tronto e Adriana Fabbri consigliera comunale di Pesaro come supplente e Caterina Di Bitonto portavoce dei Verdi di Ancona titolare e Michele Mattioli commissario dei Verdi di Fano come supplente. Riconfermato nella direzione nazionale Gianluca Carrabs, che porta a casa le riconferme per tutta la sua squadra con a capo Sabrina Santelli e Paolo Canducci cooportavoce regionali. "Un mandato forte – è scritto in una nota dei vincitori – per rilanciare il progetto Avs (Alleanza Verdi Sinistra) nelle Marche per le imminenti elezioni regionali".

Al congresso nazionale di Europa Verde a Chianciano si è alzato il sipario anche su Riceci, grazie a un video proiettato davanti agli oltre 400 delegati. "Alleanza Verdi e Sinistra può portare quel valore aggiunto che serve per mobilitare nuove fette di elettorato, soprattutto giovanile. La giustizia climatica e sociale sono sfide ormai non più rimandabili" è stato sottolineato. "La prevenzione idrogeologica, la messa in sicurezza del territorio sono competenze regionali e non possono essere trattate solo con azioni post calamità, o con un approccio ideologico, ma ci vuole un piano che coinvolga i comuni". A questo proposito, bocciato in toto l’operato del governo regionale: "L’inconsistenza del governo della destra è evidente tutte le promesse fatte in campagna elettorale e disattese. Sanità, sviluppo economico, trasporti e la logistica, aree interne: nodi non risolti. Le Marche scivolano verso il sud". Da voci interne al partito dovrebbe anche partire nei prossimi giorni la sfiducia nei confronti dell’assessore Conti.