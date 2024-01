Europa Verde interroga il Ministero

I lavori di restauro e risanamento conservativo dei giardini storici di Villa Caprile - 2 milioni di euro finanziati col Pnrr - sono oggetto di interrogazione parlamentare da parte del deputato di Europa Verde, Devis Doris. L’onorevole ha chiesto al Ministro della cultura se ha intenzione di intervenire per una revisione del progetto a fronte di "enormi criticità" che metterebbero a rischio la conservazione dei giardini. La Provincia, vincitrice del bando, smentisce che ci siano criticità e rassicura riguardo la consegna in tempo dei lavori: "Attualmente la gara d’appalto è in fase di pubblicazione – dice Maurizio Bartoli, dirigente della Provincia –: avverrà a giorni".