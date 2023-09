Europee, Salvini candida Carloni. Lui: "Occasione per cambiare la Ue"

Nel pomeriggio di ieri nel corso di una riunione della Lega, presente il segretario del partito Matteo Saqlvini, è stato dato l’annuncio ufficiale che Mirco Carloni è stato candidato per le prossime europee. "L’Europa è quella che con i propri provvedimenti mette in difficoltà i pescatori, gli allevatori, gli agricoltori e i cacciatori – ha detto Salvini –. Si occupa di tutto ma non della difesa dei confini. Sarebbe importante che dalle Marche in quota Lega ci fossero marchigiani a Bruxelles. Penso che Mirco Carloni possa essere il portabandiera della marchigianità". Ufficializzata quindi una candidatura che era nell’aria anche perché il politico fanese che in questo momento ricopre la carica di presidente della commissione Agricoltura della Camera aveva già ricevuto una telefonata da Salvini riguardante proprio una sua eventuale candidatura alle Europee.

Subito dopo l’investitura ufficiale Mirco Carloni ha detto: "Voglio ringraziare il segretario Matteo Salvini e la Lega Salvini Premier per la fiducia dimostrata nel candidarmi al parlamento Europeo per l’Italia Centrale (Lazio, Toscana, Umbria e Marche, ndr). Abbiamo ora l’occasione per cambiare un’Europa troppo spesso lontana dai cittadini e dalle imprese. Un’Europa che sembra distante ma che incide sempre più sulla vita di tutti i giorni. L’Unione non può ridursi solamente ad un insensato patto di stabilità; al rigore e al sacrificio imposto alle nostre imprese e famiglie. Non vogliamo più essere penalizzati da scelte calate dall’alto con freddezza calcolatrice, ma vogliamo tornare ad essere protagonisti del futuro dell’Unione Europea e riportarla al sogno originale: nata per favorire il progresso e migliorare la vita dei propri cittadini. Un’Europa senza storture e ipocrisie dove un concetto comune di difesa dell’ambiente non sia basato su ideologia e su un fanatismo che ci trascina verso l’immobilismo e la crisi. L’Europa si può cambiare. È il nostro momento", ha concluso Mirco Carloni che per la Lega rappresenterà le Marche alle prossime elezioni.