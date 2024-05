Eurospin, si alza il muro: "No alla cementificazione in una zona già satura"

Si allarga il fronte del no al nuovo supermercato Eurospin di via Trometta. Dopo i residenti e i candidati a sindaco Biancani e Lanzi, che hanno espresso la loro contrarietà all’opera, scendono in campo anche le categoria di commercianti.

Davide Ippaso direttore di Confesercenti ieri ha incontrato la delegazione dei cittadini condividendone le preoccupazioni e le posizioni: "Siamo contrari all’apertura del supermercato, specie in una zona, tra le vie Trometta e Carrara, dove crediamo che non ci sia alcuna necessità di una nuova struttura, considerando che nel raggio di un chilometro quadrato se ne sono altri otto. Sappiamo che un Famila si trasferirà di fianco alla Diba perché forse si è reso conto che con supermercati vicino non ha più tanta competitività e questo dimostra che in quella zona c’è una super offerta. Dimostrazione di una cecità dell’amministrazione comunale che tende ad aumentare a dismisura l’offerta commerciale dei grandi a discapito dei piccoli".

Questo, sottolinea Ippaso, "comporta il depauperamento di un patrimonio civico innanzitutto:i negozi di vicinato. E’brutto pensare che una città come la nostra abbia una cementificazione di questo livello dal punto di vista commerciale. Come associazione stigmatizziamo l’apertura del nuovo centro commerciale e ci auguriamo che chiunque vincerà le elezioni eviti questa edificazione, in modo di salvare piccoli commercianti che in quella zona stanno già soffrendo e che si troverebbero ancora più a disagio con un nuovo supermercato vicino. Confesercenti è contraria e crediamo che i nostri amministratori avrebbero già dovuto rendersi conto, con anticipo, di questo. Per ora tutto è bloccato per il no di una persona, ma crediamo che il no non sia eterno, anche se ce lo auguriamo: se così non fosse ci troveremmo di fronte a una nuova apertura di un nuovo supermercato in una zona già affollata, con serie ripercussioni sulla viabilità della stessa zona e sui residenti"

Agnese Trufelli, direttore di Confcommercio: " Basta cementificazione. Come Confcommercio siamo contrari alla creazione di nuovi supermercati, soprattutto in una superficie, quella di Pesaro, invasa da supermercati, che spesso poi entrano in crisi. Basta cementificazione!

Crediamo che sia necessario valorizzare le piccole imprese e gli esercizi di vicinato, non continuare a costruire cattedrali di cemento in un territorio già saturo. Solo i negozi di vicinato e le piccole imprese sono sentinelle sul territorio, presidi di socialità e sicurezza: torniamo a valorizzare i nostri imprenditori"

d. e.